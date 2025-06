Metal Gear Solid Delta | Snake Eater Konami ha pubblicato il trailer gameplay della versione Xbox Series X|S

konami ha svelato il tanto atteso trailer di gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater per Xbox Series XS, alimentando l’entusiasmo dei fan e promettendo un’esperienza grafica rivoluzionaria grazie a Unreal Engine. Con una data di uscita fissata per il 28 agosto 2025, il video mostra come il celebre classico del 2004 venga rivisitato con dettagli mozzafiato e un’immersiva fedeltà visiva. L’avventura è alle porte: preparatevi a riscoprire Snake Eater come mai prima d’ora.

Konami ha svelato il nuovo gameplay trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dedicato alla versione Xbox Series XS, alimentando l’attesa per il remake dell’iconico capitolo stealth-action del 2004. Con una finestra d’uscita fissata per il 28 agosto 2025, il trailer offre uno sguardo ravvicinato al lavoro di ricostruzione tecnica e stilistica condotto da Konami, che sfrutta la potenza di Unreal Engine per offrire ambientazioni iperrealistiche, animazioni fluide e un comparto audio completamente rimasterizzato. Il gameplay conferma un approccio fedele alle origini, mantenendo la struttura survival e stealth che ha reso Metal Gear Solid 3: Snake Eater un cult, ma con IA migliorata e controlli modernizzati per adattarsi ai giocatori di oggi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha pubblicato il trailer gameplay della versione Xbox Series X|S

