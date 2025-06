Metal Gear Solid Delta | Snake Eater annunciata la modalità online Fox Hunt

Preparati a vivere un nuovo capitolo nella saga di Metal Gear Solid: Konami ha annunciato ufficialmente Fox Hunt, la modalità multiplayer online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, in uscita il 28 agosto 2025. Questa esperienza promette di essere rivoluzionaria, offrendo dinamiche mai viste prima e una profondità di gioco mai raggiunta. Dopo anni di attesa, i fan possono finalmente scoprire cosa riserva il futuro di Snake e del mondo di MGS…

Konami ha ufficialmente annunciato Fox Hunt, la nuova modalità multiplayer online di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, in arrivo il 28 agosto 2025. Stando al publisher giapponese, si tratta di un’esperienza profondamente diversa da quella offerta in passato da Metal Gear Online, la celebre modalità competitiva di MGS4, chiusa ormai dal 2012. Il reveal è avvenuto durante l’evento Konami Press Start Live, in cui sono stati mostrati alcuni frammenti di gameplay e forniti nuovi dettagli direttamente dal team di sviluppo. Secondo Yu Sahara (grazie ad IGN ), direttore della modalità Fox Hunt, la modalità è stata pensata per spingere all’estremo il concetto di mimetismo e tensione tattica, elementi già distintivi della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, annunciata la modalità online Fox Hunt

In questa notizia si parla di: metal - gear - modalità - solid

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.

Non dimenticare di sintonizzarti per l'evento KONAMI PRESS START DOMANI alle 15:00 CEST! Dettagli su METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER e SILENT HILL f In diretta sul canale Twitch o YouTube di KONAMI (link nel post di @Konami)! #Ko Vai su X

Quasi metà prezzo! Da collezione TUBBZ Mini: Metal Gear Solid – Genome Soldier come anatra di gomma cosplay in vinile Minimo Storico Oggi a soli 8,99€ invece di 15,54€ (-42%) https://amzlink.to/az03IWCjC5pXv #adv Vai su Facebook

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha una modalità online chiamata Fox Hunt, annunciata da Konami con trailer; Metal Gear Solid Delta avrà anche una modalità multiplayer, vediamo il trailer; METAL GEAR SOLID ? SNAKE EATER: svelata la modalità online Fox Hunt.