Meta | provano a rubare scooter sotto gli occhi dei clienti in palestra | arrestato 18enne

Un tentativo di furto sotto gli occhi di decine di testimoni, in pieno giorno e in un luogo affollato come una palestra, dimostra quanto possa essere rischioso agire con superficialità. I fatti accaduti a Meta mercoledì 11 giugno ci ricordano che la criminalità non si ferma davanti a nulla, neanche davanti a occhi vigili e situazioni di grande confusione. La scena si è conclusa con l’arresto di un 18enne, sottolineando l’importanza di rispettare le regole e la legge.

Tentare di rubare uno scooter in pieno giorno è già una pessima idea. Farlo davanti a una palestra affollata, con decine di persone che corrono sui tapis roulant dietro una vetrata, è decisamente peggio. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, a Meta, dove due giovani hanno cercato di forzare il blocchetto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Meta: provano a rubare scooter sotto gli occhi dei clienti in palestra: arrestato 18enne

Tentano di rubare uno scooter davanti ad un pubblico a Meta, messi in fuga da clienti di una palestra; Meta di Sorrento, tenta furto di uno scooter con indosso uno zaino verde fluo: arrestato 18enne; Provano a rubare uno scooter davanti la palestra affollata in Costiera, messi in fuga dai clienti.

Meta di Sorrento, tenta furto di uno scooter con indosso uno zaino verde fluo: arrestato 18enne Scrive msn.com: A Meta di Sorrento due uomini, di cui uno con una pettinatura biondo platino e con indosso uno zaino verde fluo, hanno provato a rubare un ...