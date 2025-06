Mestre lamentele sui colleghi che non si lavano | l' azienda installa le docce

A Mestre, le lamentele sui colleghi che trascurano l’igiene personale hanno raggiunto il limite. Per rispondere a questa esigenza, l’azienda ha installato docce e messo a disposizione uno spogliatoio, inviando una circolare per sensibilizzare tutti sull'importanza di curare l’igiene. Ora, con queste misure concrete, si punta a creare un ambiente di lavoro più confortevole e rispettoso per tutti, favorendo un clima di collaborazione e benessere condiviso.

Il direttore ha messo a disposizione uno spogliatoio e inviato una circolare per invitare espressamente i lavoratori a curare l'igiene personale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, lamentele sui colleghi che non si lavano: l'azienda installa le docce

Mestre, lamentele sui colleghi che non si lavano: l'azienda installa le docce.

Mestre, lamentele sui colleghi che non si lavano: l'azienda installa le docce Segnala msn.com: È tra le situazioni più spiacevoli e, al contempo, più comuni in un posto di lavoro: avere un collega che non si lava e che, soprattutto nella stagione estiva, con il cattivo odore che emana crea disa ...