Meret verso il rinnovo | firma attesa nei prossimi giorni

Il futuro di Meret si avvicina a un passo importante: il portiere azzurro è pronto a rinnovare il suo contratto, con l’attesa di una firma che arriverà nei prossimi giorni. Non solo acquisti e cessioni, ma anche il consolidamento della rosa rappresentano la strategia del Napoli per affrontare al meglio la stagione. La conferma di Meret rafforza il progetto dei partenopei e alimenta le speranze dei tifosi.

Meret, il rinnovo si allontana: incredibile assalto di una big di Serie A - Il rinnovo di Meret appare sempre più lontano, con un'importantissima squadra di Serie A pronta a tentare l'assalto.

ULTIM'ORA – Arriva la conferma di Matteo Moretto su X: Trovato l’accordo per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli! ? Il portiere friulano firmerà un biennale da 2.5 milioni netti a stagione, continuando così la sua avventura in azzurro fino al 2027. Un s Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, contratto Meret: la data della firma del rinnovo. Novità Caprile Si legge su msn.com: Il rinnovo di Alex Meret è solo da ufficializzare si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che dà anche la data in cui avverrà la firma del nuovo accordo tr ...