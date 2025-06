Mercato Napoli Conte vuole beffare il Milan di Allegri | trattativa avanzata

Il mercato si infiamma a Napoli e Milano, con il sogno di Conte che mira a superare un Milan di Allegri sempre più ambizioso. Tra visite mediche e trattative in corso, l’arrivo di Kevin De Bruyne a Roma segna una svolta epocale: il fuoriclasse belga ufficializza il suo trasferimento al Napoli, alimentando la sfida tra le due grandi del calcio italiano. La battaglia è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Per Napoli e Milan, di fatto, bisogna registrare una grossa novità di calciomercato. Dopo quelle di Luca Marianucci, di fatto, anche Kevin De Bruyne sta svolgendo le visite mediche di rito. Il fuoriclasse belga è arrivato questa mattina a Roma per vivere il suo primo giorno da giocatore del Napoli. A Villa Stuart, ovviamente, Kevin De Bruyne è stato travolto dall’entusiasmo dei tifosi azzurri presente all’esterno della clinica della Capitale. Tuttavia, oltre alle notizie riguardanti l’ormai ex calciatore del Manchester City, in casa Napoli bisogna registrare una grossa novità di calciomercato che riguarda anche il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Conte vuole beffare il Milan di Allegri: trattativa avanzata

In questa notizia si parla di: napoli - milan - mercato - conte

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Musah al Napoli: ci siamo quasi! Il centrocampista statunitense è pronto per una nuova avventura in azzurro, con Conte che lo aspetta. Le cifre dell’operazione.. #Musah #milan #milannews24 #Napoli #Calciomercato #SerieA #mercatomilan Vai su Facebook

#Pellegatti: “@yunusmusah8 al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui” - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Musah #transfers Vai su X

Milan e Napoli, affare da 20 milioni. Clamoroso, chi arriva alla corte di Conte | .it; Calciomercato Napoli | Conte ha deciso: vuole lui dal Milan! Ora…; Conte resta al Napoli, arriva l’annuncio ufficiale. Allegri nuovo allenatore del Milan.

Mercato Milan, Tare prende nota: concorrenza per il portiere in Serie A, lo vogliono anche loro Lo riporta milannews24.com: I ducali fanno muro e alzano il prezzo Il mercato del Napoli si infiamma attorno a un nome che Antonio C ...