MERCATO MILAN | NOVITÀ SU RABIOT E ZINCHENKO! THIAW LASCIA IL POSTO A UN VECCHIO PALLINO…

Il calciomercato del Milan si infiamma con novità sorprendenti e colpi di scena. Adrenalinici movimenti su Rabiot e Zinchenko, mentre Thiaw lascia il posto a un vecchio pallino che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Vuoi scoprire tutti i retroscena? Non perdere il video del nostro Stefano Bressi, ricco di analisi e anticipazioni esclusive.

Adrien Rabiot, Oleksandr Zinchenko e Malick Thiaw: questo ed altro nel video del nostro Stefano Bressi sul calciomercato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - MERCATO MILAN: NOVITÀ SU RABIOT E ZINCHENKO! THIAW LASCIA IL POSTO A UN VECCHIO PALLINO…

In questa notizia si parla di: milan - rabiot - zinchenko - thiaw

“Mi fa male”: l’ex Milan Thiago Silva amareggiato dalla scelta di Rabiot - Thiago Silva, ex difensore del Milan, esprime amarezza per la decisione di Rabiot di lasciare il PSG, suscitando delusione e disappunto.

Più o meno si può già capire la formazione titolare del #Milan il prossimo anno. Difesa a 4 con #Zinchenko a sx. Centrali #Gabbia + #Thiaw/#Tomori. A destra ?. Terzetto a cc con #Rabiot, #Modric, #Fofana. In attacco #Vlahovic prima punta. #Leao e #Pulisic s Vai su X

Milan: Zinchenko e Retegui. Mentre Vlahovic e Rabiot... Le news https://www.milanworld.net/threads/milan-zinchenko-e-retegui-vlahovic-e-rabiot-difficili.151751/#post-3480858 #Milan #Acmilan #Calciomercato Vai su Facebook

Allegri vuole blindare il Milan: Zinchenko e Kiwior nel mirino; Milan in cerca di solidità. La Gazzetta: Zinchenko per Theo. Kiwior al posto di Thiaw; Milan, Allegri alza il muro: sondaggio per Zinchenko e Kiwior.

Milan pronto a rifare la difesa: Zinchenko erede di Theo. E al posto di Thiaw c'è Kiwior Scrive gazzetta.it: Il terzino ucraino ha un costo accessibile, il centrale ha già un passato in A con lo Spezia ...