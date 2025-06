Mercato Juventus | Vlahovic via in estate? Quattro nomi per sostituirlo il grande sogno di Comolli è rappresentato da lui La lista aggiornata degli obiettivi bianconeri

L'estate si avvicina e il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è più incerto che mai. Con il mercato in fermento, i tifosi si chiedono chi potrà sostituirlo e quali nomi siano sulla lista della dirigenza. Il grande sogno di Comolli, infatti, si conferma come una delle opzioni più calde. Ecco la selezione aggiornata dei quattro principali candidati per rinforzare l’attacco dei bianconeri e mantenere vivo il sogno di una stagione vincente.

Mercato Juventus: Vlahovic saluta i bianconeri in estate? Quattro nomi per sostituirlo, il grande sogno di Comolli è rappresentato da lui. La lista. L'estate del mercato Juventus si preannuncia rovente, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Come riporta oggi il quotidiano La Stampa, si apre ufficialmente il capitolo più delicato: il futuro di Dusan Vlahovic. La dirigenza bianconera, guidata dal nuovo direttore generale Damien Comolli, riprenderà i dialoghi con l'entourage del centravanti serbo, ma la strada è in salita. Il nodo Vlahovi?: rinnovo o addio, la separazione è l'ipotesi più concreta.

Tonali Juventus, piovono conferme: è lui il nome in cima alla lista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico - La Juventus è attiva sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali occupa il primo posto nella lista dei desideri bianconeri per l’estate.

