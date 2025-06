Mercato Juventus l’Inter balza in pole position per l’obiettivo! Colpo da 25 milioni di euro Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato juventino si infiamma: l'Inter scatta in pole position per un colpo da 25 milioni di euro, cercando di anticipare la concorrenza. Marotta punta deciso su Giovanni Leoni, ma il Parma resta rigido sulla cifra richiesta. L'attenzione si concentra anche su Bonny, con incontri tra le dirigenze che potrebbero scatenare colpi a sorpresa nelle prossime settimane. Resta tutto da scoprire quale squadra la spunterà in questa intensa battaglia di mercato.

Mercato Juventus, l’Inter balza in pole! Colpo da 25 milioni in Serie A, Marotta vuole anticipare la concorrenza. L’indiscrezione. L’ Inter è tornata prepotentemente su Giovanni Leoni. Per meno di 25 milioni di euro, però, il Parma non si siede nemmeno al tavolo della trattativa. A riferirlo è calciomercato.com. Nelle ultime ore è andato in scena un primo incontro tra le dirigenze per parlare di Bonny e del difensore, due richieste precise di Chivu che li ha allenati negli ultimi mesi. Il club nerazzurro è ora in pole, con il calciomercato Juve che è dunque avvisato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, l’Inter balza in pole position per l’obiettivo! Colpo da 25 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti

Cristian Chivu in Serie A: Parma-Bologna 2-0 Udinese-Parma 1-0 Parma-Torino 2-2 Monza-Parma 1-1 Verona-Parma 0-0 Parma-Inter 2-2 Fiorentina-Parma 0-0 Parma-Juventus 1-0 Lazio-Parma 2-2 Parma-Como 0-1 Empoli-Parma 2-1 Parma-Napoli 0-0 Atal

