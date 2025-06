Mercato Juve clamoroso | salta il trasferimento di Theo Hernandez anche con l’Atletico Madrid! Bianconeri ancora in corsa? Ultime

Il mercato della Juventus si infiamma con un colpo di scena clamoroso: salta il trasferimento di Theo Hernandez, lasciando tutti con il fiato sospeso. Dopo il mancato accordo con l’Al Hilal e le difficoltà con l’Atletico Madrid, il futuro del terzino francese si fa sempre più incerto. La Juve resta in corsa, pronta a sorprendere ancora: sarà questa la mossa che cambierà le sorti del calciomercato bianconero?

Mercato Juve, clamoroso: salta il trasferimento di Theo Hernandez. Tutti gli ultimi aggiornamenti sul terzino francese. Il futuro di Theo Hernandez è sempre più in bilico. Dopo il mancato passaggio all’Al Hilal potrebbe saltare anche il trasferimento del terzino francese all’Atletico Madrid. Come riportato da Di Marzio non sarebbe stato trovato l’accordo con il Milan: chissà se il calciomercato Juve ci farà nuovamente un pensiero in vista delle prossime settimane di mercato. PAROLE – «Accordo non trovato tra l’Atletico Madrid e il Milan per Theo Hernandez: gli spagnoli a questo punto potrebbero chiamarsi fuori». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com