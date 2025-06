Men Go Music Fest | sei giorni a tutto volume Il programma 2025

Sei pronto a vivere un’esperienza inesauribile di musica, arte e emozioni? Dal 8 al 13 luglio, il Men/Go Music Fest 2025 trasformerà il Parco il Prato nella cornice di sette giorni all’insegna del volume, della passione e della creatività. Con un programma ricco di sorprese e una serata speciale dedicata a Paolo Benvegnù, questa edizione promette di lasciarti senza fiato. Non perdere l’attimo: il conto alla rovescia è iniziato!

Tutto pronto per l'edizione numero 21 del MenGo Music Fest. Il Parco il Prato dall’8 al 13 luglio si trasforma in un'arena di musica, parole e arte. A inaugurare la kermesse una serata speciale, in ricordo di Paolo Benvegnù, dal titolo "Sfioriamoci". Sul palco tanti musicisti, artisti e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it