Meloni | referendum è stato sciocchezza

Il dibattito politico in Italia si infiamma: Meloni non risparmia commenti sul referendum sulla cittadinanza, definendolo una "sciocchezza" che riflette un provincialismo ormai superato. Tra analisi sui conti pubblici e paragoni con Trump, il premier traccia un quadro di fiducia e determinazione. In un panorama in evoluzione, le sue parole lanciano spunti di riflessione sul futuro del paese e sulle sfide da affrontare.

20.20 Il quesito sulla cittadinanza è stato una "sciocchezza": e "denota anche un certo provincialismo" perché molti ormai "vivono più di 5 anni in un Paese, poi si trasferiscono altrove, non mi sorprende che anche molti di sinistra abbiano bocciato il quesito". Così il premier Meloni all'evento di Libero. Su Trump:è "come me,coraggioso,schietto e determinato".Sui conti pubblici:"Pronostici smentiti, l'Italia è forte e credibile. Nuovi record sull'occupazione,(+1mln),sono fiera".Sul Papa:"Lo vedrò presto,grandi i suoi insegnamenti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: meloni - stato - sciocchezza - referendum

Mercato abusivo di Porta Nolana, i vigili di Napoli a Meloni: “Pattuglie massacrate, 57 agenti feriti. Così lo Stato perde” - Il mercato abusivo di Porta Nolana a Napoli diventa un'emergenza. Un dossier del sindacato CSA della Polizia Locale denuncia l’aumento della violenza, con 57 agenti feriti e 16 arresti in due anni.

?La mia intervista di oggi al Corriere della Sera, a firma di Maria Teresa Meli. ?Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico: i referendum sono stati un azzardo? «Il Pd non è stato promotore dei referendum, ma considero l'iniziativa autonoma dell Vai su Facebook

Referendum, Meloni: Una sciocchezza il quesito sulla cittadinanza, non va cambiata; Meloni: 'Era un referendum sulle opposizioni, il risultato è chiaro'; Referendum, Meloni: Quesito cittadinanza una sciocchezza, non va cambiata.

Referendum, Meloni: “Quesito sulla cittadinanza una sciocchezza, legge non va cambiata” Come scrive msn.com: Il quesito sulla cittadinanza è stato una "sciocchezza: solo chi vive nei salotti eleganti e frequenta club esclusivi" poteva pensarlo, e "denota anche un certo provincialismo" perché molti oramai "vi ...