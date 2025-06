Meloni | Trump coraggioso ci capiamo anche se non siamo d' accordo

Giorgia Meloni ha sottolineato l'empatia e il rispetto reciproco con Donald Trump, definendolo un leader coraggioso e determinato. La premier ha evidenziato come, pur mantenendo opinioni diverse, tra loro si crei una comprensione reciproca basata su valori condivisi di schiettezza e difesa degli interessi nazionali. In un mondo complesso, la capacità di dialogare anche con chi pensa diversamente rappresenta un passo fondamentale per rafforzare alleanze e ideali condivisi.

"Io penso che Donald Trump sia un leader coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero una persona schietta, coraggiosa e determinata che difende i suoi interessi nazionali. Quindi direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d'accordo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano "Libero" in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. "Io credo che tra nazioni alleate e amiche, come sono Italia e Stati Uniti, ovviamente ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, è quello che io ho sempre fatto con tutti, l'ho fatto anche dicendo al presidente Trump come a qualsiasi altro partner, che l'Italia cerca sempre di perseguire gli interessi comuni ma sia chiaro che abbiamo come priorità la difesa del nostro interesse nazionale", ha ricordato la premier.

