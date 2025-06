Meloni tra le italiane illustri in un libro per le elementari | la maestra dalla penna rossa si ribella | Propaganda

Un episodio che ha acceso le polemiche a Limena, nel padovano, coinvolge il mondo della scuola e della politica. La consegna di un libro dedicato alle donne illustri, tra cui Meloni, alla scuola primaria Manzoni, ha suscitato reazioni contrastanti. L’assessora all’Istruzione di Fratelli d’Italia, Eleonora Paccagnella, ha negato ogni intento propagandistico, ma il dibattito rimane acceso. La vicenda mette in luce come l’educazione e la politica si intreccino, generando discussioni che coinvolgono l’intera comunità scolastica.

Imbarazzante polemica a Limena, nel padovano, tra una maestra elementare e l’assessora all’Istruzione di Fratelli d’Italia. Capita che il premier Meloni sia stata inserita in un libro dedicato dedicato alle donne illustri nella storia. Il volume è stato portato alla scuola primaria Manzoni dall’assessora Eleonora Paccagnella e consegnato agli alunni. L’assessora ha fatto sapere che non c’era nessun intento propagandistico; ma che la premier è stata inserita in quanto prima donna presidente del Consiglio in Italia. Così come sono state menzionate anche Tina Anselmi  e Nilde Iotti, rispettivamente prima donna a essere ministro e prima donna a ricoprire la terza carica dello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni tra le italiane illustri in un libro per le elementari: la maestra “dalla penna rossa” si ribella: “Propaganda”

