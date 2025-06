Meloni tra le donne illustri assieme a Frida Kahlo | è polemica sul libro distribuito in una scuola elementare

Una scuola elementare di Limena, Padova, si trova al centro di un acceso dibattito dopo la distribuzione di un libro sulle grandi donne della storia. Tra le protagoniste figura anche Giorgia Meloni, insieme a figure come Frida Kahlo e Maria Montessori. La scelta ha scatenato accuse di propaganda politica, mentre le opposizioni gridano all’indegna strumentalizzazione. Ma qual è il vero valore di questa iniziativa? Continua a leggere e scopri i dettagli di questa controversia.

È polemica per il libro sulle grandi donne della storia distribuito in una scuola elementare di Limena (Padova) dall'assessora all'istruzione di Fdi, Eleonora Paccagnella. Nella versione aggiornata al 2025 del volume assieme a donne come Frida Kahlo e Maria Montessori compare anche Meloni. Attaccano le opposizioni: "Indegna propaganda". 🔗 Leggi su Fanpage.it