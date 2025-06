Meloni-Rutte la spesa militare e la corsa al 5% del Pil | per l’Italia servono 100 miliardi

Il mondo sta cambiando rapidamente, e anche l’Italia si trova a dover fare i conti con una sfida cruciale: aumentare le risorse per la difesa, puntando al 5% del PIL. Con Rutte a Roma e la Nato che batte cassa, le priorità si spostano verso la sicurezza internazionale. Ma come influenzerà questa corsa agli armamenti il futuro del nostro Paese? La risposta potrebbe rivoluzionare il nostro ruolo globale, segnando una svolta decisiva nella storia recente.

Come cambia il mondo: Mark Rutte viene a Roma e. batte cassa. Il segretario generale della Nato ha svestito, dopo la sua ascesa alla guida della Bruxelles atlantica, il ruolo di falco del rigore e dell'austerità che nei quattordici anni da capo del Governo olandese ha continuamente ricoperto e si è fatto fautore di un aumento della spesa. In questo caso, della spesa militare. Assecondando i desiderata del presidente Usa Donald Trump, Rutte è pronto a chiedere al summit de L'Aja un aumento al 5% della spesa militare annua in rapporto al Pil. E oggi di questo parlerà, a Palazzo Chigi, con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio di un Paese, l'Italia, che in passato a ogni cambio di Governo (ne sanno qualcosa, in particolare, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Mario Draghi) ha sgomitato per ottenere spazio fiscale di fronte al rigorismo olandese e ora dovrà mostrare a Rutte se e in che misura l'Italia sarà della partita.