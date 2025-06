Meloni ricorda Berlusconi a due anni dalla scomparsa | Un visionario la sua eredità vive nelle nostre battaglie

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni rende omaggio a un uomo che ha rivoluzionato il panorama politico e imprenditoriale italiano. Con parole piene di riconoscimento e ammirazione, la premier sottolinea come il suo spirito visionario continui a vivere nelle battaglie di oggi, alimentando il nostro impegno per un’Italia forte. La sua eredità ci ispira a proseguire con determinazione il cammino intrapreso.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il Premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla figura dell'ex presidente del Consiglio con un messaggio che ne celebra il ruolo di imprenditore e leader politico. "Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole", ha dichiarato Meloni. Il presidente del Consiglio ha sottolineato come l'eredità politica del fondatore di Forza Italia continui a vivere: "Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti".

