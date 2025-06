Meloni | Referendum non un test per il governo ma per le opposizioni

Giorgia Meloni sottolinea come il referendum non sia un semplice test per il governo, ma piuttosto un segnale per le opposizioni. La premier evidenzia che, dai risultati, emerge chiaramente quale sia l’orientamento degli italiani e ribadisce che la maggioranza continuerà a lavorare con determinazione. In un contesto politico spesso segnato da fraintendimenti, le parole di Meloni rafforzano la sua posizione e il suo progetto.

"Dall'inizio di questa vicenda non ho capito il senso di presentare referendum abrogativi di leggi fatte dalla sinistra e dire che era un test per il governo: invece mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni e il risultato è abbastanza chiaro. Nella maggioranza non cambia niente noi andiamo avanti con il nostro lavoro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: "Referendum non un test per il governo, ma per le opposizioni"

