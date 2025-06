Meloni Referendum è stato un voto su opposizioni non su governo

Il referendum del 8-9 giugno ha acceso un dibattito acceso, ma ci troviamo di fronte a una questione più profonda: si è trattato di un voto contro l’opposizione o contro il governo? Meloni sottolinea come questa consultazione sia stata interpretata spesso come uno strumento di lotta interna tra forze politiche, piuttosto che un vero e proprio giudizio sul governo. Se vogliamo capire cosa abbia realmente spinto gli italiani alle urne, dobbiamo andare oltre le apparenze e analizzare i veri motivi che hanno portato a questo voto.

MILANO (ITALPRESS) – Sui referendum dell’8-9 giugno “il punto centrale per me è che dall’inizio di questa vicenda io non ho capito il senso da parte dell’opposizione di sinistra di presentare dei referendum abrogativi di leggi che aveva fatto la sinistra e dire che il referendum era un test contro contro il governo. A me invece pare che fosse solo una cosa interna alle opposizioni. Se volessimo dirla tutta, anche chi è andato a votare ha comunque votato contro leggi della sinistra, non contro leggi fatte da noi. Quindi cerchiamo di essere onesti. Io dico, mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni più che sul governo e che tra l’altro il responso sia stato abbastanza chiaro”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: referendum - opposizioni - governo - meloni

Referendum, le opposizioni contro la Rai - Maurizio Landini e Riccardo Magi, principali sostenitori dei referendum su lavoro e cittadinanza previsti per l'8 e 9 giugno, stanno attraversando l'Italia per sensibilizzare i cittadini.

Ylenja Lucaselli (FdI) sul voto dell’8 e 9 giugno: “Le opposizioni erano pronte all’avviso di sfratto per Meloni, invece questo referendum dimostra che gli italiani continuano a scegliere il nostro buon governo" Vai su Facebook

Nel 2011, l'ultimo referendum a raggiungere il quorum in Italia. 55% di affluenza. Un voto che conteneva anche un'ondata contro l'impopolare governo Berlusconi. L'opposizione sperava di replicare lo schema contro Meloni: ma il clima nel Paese è tutto un altr Vai su X

Referendum, Meloni: è stato su opposizioni e risultato chiaro; Meloni: Referendum non un test per il governo, ma per le opposizioni; Meloni “Referendum é stato un voto su opposizioni, non su governo”.

Meloni: "Referendum non un test per il governo, ma per le opposizioni" Riporta quotidiano.net: "Dall'inizio di questa vicenda non ho capito il senso di presentare referendum abrogativi di leggi fatte dalla sinistra e dire che era un test per il governo: invece mi pare che si sia trattato di un ...