Giorgia Meloni ai 25 anni di Libero punge la sinistra con la sua fermezza e determinazione, dimostrando che la vera forza democratica risiede nel coraggio di affrontare le sfide senza paura. Con un mix di pragmatismo e passione, la premier si conferma un punto di riferimento, mantenendo saldo il suo ruolo di leader che non si lascia intimidire. E allora, quale sarà il prossimo capitolo di questa battaglia politica?

“Sono innamorato di Giorgia Melon i, gliel’ho detto tante volte. È una fuoriclasse”. Così un sorridente e sornione Vittorio Feltri dal palco del Teatro Gaber di Milano per il 25esimo della fondazione di Libero. Il direttore sottolinea di essere colpito dalla premier per la sua concretezza. “Va al sodo. È importantissimo per la conduzione di uno Stato, e lei lo fa benissimo. Non si lascia intimidire da nessuno”. Meloni ai 25 anni di Libero punge la sinistra. Ed è andata decisamente al sodo la premier nel video-collegamento da Roma per brindare simbolicamente ai 25 anni del quotidiano. Dalle vittorie immaginarie del centrosinistra ai conti pubblici, dalla riforma fiscale alla cittadinanza, dalle politiche sul lavoro ai conflitti, dal rapporto con Trump al nuovo pontificato di Leone XIV. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni punge la sinistra: “Quando perde, allora c’è un problema di democrazia”. E Feltri: “Sono innamorato di Giorgia”

