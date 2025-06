Meloni propone Luigi Sbarra neo sottosegretario al Sud | chi è l’ex leader Cisl

Giorgia Meloni apre le porte a un nuovo innesto nel suo governo, proponendo Luigi Sbarra, ex leader della Cisl, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Questa mossa strategica dimostra la volontà di rafforzare il dialogo tra mondo sindacale e politica, aprendosi a figure di esperienza e indipendenza. Con questa nomina, la premier mira a creare un governo più inclusivo e rappresentativo, segnando un passo importante nel panorama politico italiano.

Nuovo innesto in arrivo nel governo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito all’intenzione di proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Luigi Sbarra a sottosegretario alla Presidenza del consiglio. A Sbarra, ex segretario della Cisl, che – viene spiegato – entrerà nella compagine di governo com e indipendente, la premier intende affidare la delega al Sud. Chi è Luigi Sbarra. Dalla guida della Cisl alla sfida di un ruolo di governo, con una delega delicata come quella al Sud. Non è tempo di riposarsi per Luigi Sbarra, che ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di età : la premier, Giorgia Meloni, lo ha proposto per l’incarico di sottosegretario, con la delega al Sud era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio quando Raffaele Fitto aveva lasciato il governo per andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it