Meloni porta Sbarra al governo | l’ex capo della Cisl diventa sottosegretario

Giorgia Meloni sorprende ancora: porta Sbarra in governo, dopo averlo salutato appena quattro mesi fa. La scena è degna di un film, tra sorrisi e complimenti, ma cosa cela davvero questa mossa a sorpresa? Tra alleanze inattese e strategie politiche, il nuovo ruolo di Luigi Sbarra segna un punto di svolta nell’equilibrio politico italiano. È solo l’inizio di un nuovo capitolo?

Se n’era andato appena quattro mesi fa, salutando il sindacato che aveva guidato per anni con accanto a sé proprio la presidente del Consiglio. E tra Luigi Sbarra e Giorgia Meloni e ra stato tutto un sorrisino, una buona parola, un elogio e un fiume di complimenti. E va bene che il segretario aveva schierato la Cisl su posizioni morbidissime nei confronti del governo, passi per il rifiuto di condividere la battaglia del referendum voluta dalla Cgil, va bene anche il netto rifiuto allo sciopero generale, alle rotture su sanità e Jobs Act, ma quegli abbracci erano apparsi più prodomici a qualcos’altro che una vicenda di stima reciproca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni porta Sbarra al governo: l’ex capo della Cisl diventa sottosegretario

