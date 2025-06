Meloni nomina Luigi Sbarra sottosegretario al Sud ex delega di Fitto l' ex leader Cisl entra nel governo da indipendente

In un gesto di apertura e competenza, Giorgia Meloni ha scelto Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario al Sud, dopo la recente uscita di Raffaele Fitto. L’ingresso di Sbarra nel governo, ex leader della Cisl e ora indipendente, segna un passo importante per il rafforzamento delle politiche dedicate alle regioni meridionali. Una nomina strategica che promette di portare nuova energia e dialogo al cuore del nostro Paese.

L'ex leader della Cisl entrerà nel governo da indipendente. Ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di età Giorgia Meloni nomina Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario al Sud, delega lasciata vacante da Raffaele Fitto, nominato vicepresidente della Commissione Europea.

Durante il Consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni ha deciso di proporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nomina dell’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra a sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud. Vai su X

