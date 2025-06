Meloni nomina Luigi Sbarra sottosegretario al Sud ex delega di Fitto l' ex leader Cisl entra nel governo da indipendente

In un gesto di rinnovata fiducia e collaborazione, Giorgia Meloni ha nominato Luigi Sbarra, ex leader della Cisl e oggi indipendente, come nuovo sottosegretario al Sud. Dopo aver lasciato il suo incarico sindacale per limiti di età , Sbarra entra nel governo portando con sé un’esperienza decennale nel mondo del lavoro e della rappresentanza sociale. Un passo che potrebbe segnare un cambiamento importante nella strategia del governo per il Mezzogiorno.

L'ex leader della Cisl entrerà nel governo da indipendente. Ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di età Giorgia Meloni nomina Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario al Sud, delega lasciata vacante da Raffaele Fitto, nominato vicepresidente della Comm.

