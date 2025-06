Meloni nomina l' ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud

In un contesto politico in fermento, Giorgia Meloni sorprende con una mossa audace: la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud. A pochi giorni dal referendum che ha visto la Cgil e la Uil soccombere, questa scelta strategica segna un nuovo capitolo nella leadership italiana. La domanda ora è: quali impatti avrà questa decisione sul futuro del governo e sulle dinamiche sindacali?

A quattro giorni del referendum perso da Cgil (e Uil), ecco la mossa abbastanza clamorosa di Giorgia Meloni: la premier ha proposto Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il sindacalista, che da poco ha passato lo scettro a Daniela Fumarola si occuperà di sud, la delega lasciata a Palazzo Chigi da Raffaele Fitto dopo la nomina a vicepresidente della commissione europea, entrando tecnicamente come "indipendente" nella squadra di governo. Una nomina, quella di Meloni, che spacca la triplice, ammesso che esista ancora. E che disegna totalmente la geografia dei sindacati in Italia.

