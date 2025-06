Meloni | L’eredità di Berlusconi vive nelle nostre battaglie La figlia Marina | Oggi lo rimpiangono pure gli avversari

Il ricordo di Silvio Berlusconi, figura indimenticabile del panorama italiano, si anima ancora oggi nelle battaglie di libertà e di buon governo che il centrodestra porta avanti con passione. La sua eredità, plasmata da uno spirito imprenditoriale e politico unico, vive nelle azioni di chi crede in un’Italia forte e autorevole. Come dice Giorgia Meloni, “la sua visione continua a ispirarci”. E, in questa giornata commemorativa, il suo esempio ci spinge a proseguire con determinazione.

“Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno dell’anniversario della morte del Cavaliere, il 12 giugno del 2023. “A due anni dalla sua scomparsa, ricordiamo con affetto Silvio Berlusconi – dice La Russa-. Un protagonista assoluto della storia italiana. Capace di cambiare profondamente il rapporto tra politica, società e comunicazione, Silvio ruppe gli schemi, lasciando un’impronta che va ben oltre la politica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “L’eredità di Berlusconi vive nelle nostre battaglie”. La figlia Marina: “Oggi lo rimpiangono pure gli avversari”

