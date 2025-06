Meloni | La strategia economica è giusta dobbiamo consolidare la tendenza positiva

Giorgia Meloni traccia la rotta: la strategia economica 232 si conferma efficace, e l’obiettivo è consolidare questa tendenza positiva. Dalla festa di Libero a Milano, la premier sottolinea l’importanza di proseguire con la riduzione delle tasse e di rafforzare i segnali di ripresa. Quando ci siamo insediati, molti dubitavano della nostra capacità di cambiare, ma ora i risultati parlano chiaro: il futuro dell’Italia si costruisce passo dopo passo, seguendo questa strada.

AGI - "La strategia è giusta. Bisogna consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando e proseguire nel percorso di riduzione delle tasse". Questa l'analisi della premier, Giorgia Meloni, in video collegamento con il Teatro Lirico di Milano per la festa del 25esimo anniversario di Libero quotidiano. La leader del governo poi ha sottolineato che "quando ci siamo insediati molti erano convinti che non saremmo riusciti a fare una legge di bilancio. Alcuni ci hanno sperato ma abbiamo smentito i pronostici. L'Italia si presenta forte e credibile, l'economia italiana dimostra resilienza e solidità, abbiamo fatto meglio di Francia e Germania, lo spread si è più che dimezzato". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva"

