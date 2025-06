Meloni | La strategia economica è giusta dobbiamo consolidare la tendenza positiva

Giorgia Meloni conferma che la strategia economica adottata è quella giusta e invita a consolidare i risultati ottenuti finora. Durante il suo intervento al Teatro Lirico di Milano, ha sottolineato l'importanza di proseguire nel percorso di riduzione delle tasse, convinta che con determinazione e coerenza si possa rafforzare ulteriormente la ripresa economica del Paese. Quando ci siamo insediati, molti erano scettici, ma ora...

AGI - "La strategia è giusta. Bisogna consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando e proseguire nel percorso di riduzione delle tasse". Questa l'analisi della premier, Giorgia Meloni, in video collegamento con il Teatro Lirico di Milano per la festa del 25esimo anniversario di Libero quotidiano. La leader del governo poi ha sottolineato che "quando ci siamo insediati molti erano convinti che non saremmo riusciti a fare una legge di bilancio. Alcuni ci hanno sperato ma abbiamo smentito i pronostici. L'Italia si presenta forte e credibile, l'economia italiana dimostra resilienza e solidità, abbiamo fatto meglio di Francia e Germania, lo spread si è più che dimezzato". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva"

In questa notizia si parla di: meloni - strategia - economica - giusta

La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr - La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Luigi Sbarra, ex segretario del sindacato CISL, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. La delega era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio Meloni quando Raffaele Fitto ave Vai su Facebook

Meloni: La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva; Meloni rilancia: “Italia forte e strategia giusta”; Meloni: La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva.

Meloni: "La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva" - Bisogna consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando e proseguire nel percorso di riduzione delle tasse". Scrive msn.com

Meloni: "Governo vuole colmare divari tra territori e rendere Ssn moderno ed efficiente" - 'Il mio auspicio è che questi Stati generali possano rappresentare un nuovo inizio e suggellare la nascita di un'alleanza' ... Secondo msn.com