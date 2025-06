Meloni | La strategia economica è giusta dobbiamo consolidare la tendenza positiva

Giorgia Meloni conferma: la strategia economica 232 funziona e bisogna consolidare questa tendenza positiva. Durante il suo intervento al Teatro Lirico di Milano, la Premier ha ribadito l'importanza di proseguire nel percorso di riduzione delle tasse, sottolineando che, nonostante le sfide, il governo sta ottenendo risultati significativi. Quando ci siamo insediati, molti erano scettici, ma ora si pu√≤ affermare con fiducia che la strada intrapresa √® quella giusta per un futuro pi√Ļ stabile e prospero.

AGI - "La strategia √® giusta. Bisogna consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando e proseguire nel percorso di riduzione delle tasse". Questa l'analisi della premier, Giorgia Meloni, in video collegamento con il Teatro Lirico di Milano per la festa del 25esimo anniversario di Libero quotidiano. La leader del governo poi ha sottolineato che "quando ci siamo insediati molti erano convinti che non saremmo riusciti a fare una legge di bilancio. Alcuni ci hanno sperato ma abbiamo smentito i pronostici. L'Italia si presenta forte e credibile, l'economia italiana dimostra resilienza e solidit√†, abbiamo fatto meglio di Francia e Germania, lo spread si √® pi√Ļ che dimezzato". 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Meloni: "La strategia economica √® giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva"

In questa notizia si parla di: meloni - strategia - economica - giusta

La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr - La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR.

La corsa al riarmo segna una svolta epocale e Meloni si sta assumendo la responsabilit√† storica del passaggio da uno ‚ÄúStato sociale‚ÄĚ a uno ‚ÄúStato militare‚ÄĚ. √ą pura follia aumentare fino a 100 miliardi le spese militari, mentre si taglia su sanit√†, scuola, ricerca e Vai su Facebook

Meloni: La strategia economica √® giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva; Meloni rilancia: ‚ÄúItalia forte e strategia giusta‚ÄĚ; Meloni: La strategia economica √® giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva.

Meloni: "La strategia economica è giusta, dobbiamo consolidare la tendenza positiva"

Lo riporta msn.com: Bisogna consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando e proseguire nel percorso di riduzione delle tasse".