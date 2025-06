Meloni indica Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud | ecco chi è

Meloni annuncia Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario con delega al Sud, un nome di peso proveniente dalla Cisl, pronto a portare esperienza e competenza nel governo. La sua nomina, frutto di una scelta strategica, conferma l’impegno del premier nel rafforzare le politiche per il Sud e il ruolo delle rappresentanze sociali. Ma chi è davvero Sbarra e quale sarà l’impatto di questa nomina? Scopriamolo insieme.

L'ex segretario generale della Cisl entrerĂ nel governo come "indipendente". La delega era stata mantenuta dal premier dopo la nomina di Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni indica Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud: ecco chi è

Meloni indica Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud: ecco chi è; Luigi Sbarra nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio Per Il Sud: la nomina ufficiale in arrivo.

