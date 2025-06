Meloni incontra Rutte | ‘sostegno all’Ucraina’

In un incontro di grande rilevanza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO Mark Rutte hanno confermato il forte impegno a sostenere l’Ucraina e a rafforzare la sicurezza euro-atlantica. Nel cuore di questa discussione, si è ribadita l’importanza dell’Alleanza come pilastro fondamentale per la difesa collettiva e la necessità di un approccio completo alla sicurezza. Un passo deciso verso un futuro più stabile e unito.

Nel corso del colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Mark Rutte "è stato riaffermato il sostegno all'Ucraina e il ruolo dell'Alleanza atlantica quale pilastro imprescindibile per la difesa collettiva, nonché l'importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica". E' quanto si legge in una nota.

