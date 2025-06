Meloni | Carlo Legrottaglie 59 anni Carabiniere marito padre

Nel cuore della tragedia, le parole di Giorgia Meloni rendono omaggio a Carlo Legrottaglie, 59 anni, carabiniere e padre di famiglia, il cui sacrificio ci ricorda il valore supremo del dovere. Un uomo che, a pochi passi dalla pensione, ha scelto di intervenire con coraggio per tutelare la legge, pagando con la vita. La sua storia ci invita a riflettere sull'impegno e il sacrificio quotidiano di chi indossa una divisa.

Carlo Legrottaglie, 59 anni. Carabiniere, marito, padre. Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha scelto di intervenire comunque. Come sempre. Per dovere, per coraggio, per quella divisa che portava con onore. A strapparlo alla vita è stata la mano vile di chi fugge dalla legge e spara contro lo Stato. Contro questi criminali non possono esserci sconti, né indulgenze. La sua morte ci ricorda che dietro ogni uniforme c'è una persona, una famiglia, una vita spesa al servizio degli altri.