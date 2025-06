Meloni agli ordini di Rutte con le destre si passa dallo Stato sociale allo Stato militare

In un contesto internazionale sempre più complesso, i recenti incontri tra i leader europei e il segretario della NATO, Mark Rutte, mettono in evidenza come le destre, in Italia e oltre, sembrino spostarsi da un approccio di welfare a uno di forte orientamento militare. Con Meloni agli ordini di Rutte, si delinea un quadro che rischia di trasformare lo stato sociale in uno stato militare, segnando una svolta cruciale per il futuro dell’Europa.

Prima del vertice Weimar plus, ovvero i ministri degli Esteri di Italia, Germania, Francia, Polonia, Regno Unito e Francia, più l’Ucraina, il segretario della Nato Mark Rutte ha avuto “il piacere” di incontrare la premier Giorgia Meloni. “L’Italia è un alleato importante, è attiva in tutto il territorio Nato. E ovviamente, l’Italia vanta una base industriale di difesa di cui andare orgogliosi, Leonardo ma anche tante altre aziende industriali, grandi e piccole. E abbiamo bisogno di tutte, comprese quelle in Francia, Germania e in tutta la Nato, anche negli Stati Uniti, per produrre ancora di più”, ha detto Rutte al termine dell’incontro, rilanciando il solito invito ad armarci fino ai denti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meloni agli ordini di Rutte, con le destre si passa dallo Stato sociale allo Stato militare

La corsa al riarmo segna una svolta epocale e Meloni si sta assumendo la responsabilità storica del passaggio da uno “Stato sociale” a uno “Stato militare”. È pura follia aumentare fino a 100 miliardi le spese militari, mentre si taglia su sanità, scuola, ricerca e Vai su Facebook

