Melania Rizzoli e il ricordo del marito Angelo | Dopo tre giorni mi chiese di sposarlo

Melania Rizzoli, figura di spicco nel mondo medico e dell'associazionismo, ha un passato ricco di emozioni e ricordi intensi. Dopo aver condiviso anni con Angelo Rizzoli, il suo amore ha preso una piega inaspettata e commovente: solo tre giorni dopo la perdita, le chiese di sposarlo, un gesto che testimonia il suo cuore grande e il legame profondo che li univa. Scopriamo insieme come il passato e il presente si intrecciano nella sua vita.

Melania Rizzoli è un noto medico nonchè ex Vice Presidente dell 'AIL: dal 1991 al 2013 è stata la moglie di Angelo Rizzoli ex di Eleonora Giorgi. Melania Rizzoli, il primo incontro con il marito. La politica sarà stasera tra gli ospiti dell'ultima puntata di Donne Sull'Orlo Di Una Crisi Di Nervi, in onda a partire dalle 21:00 su Raitre. Romana classe 1956, ha conseguito la laura in medicina e chirurgia presso l'Università La Sapienza nel 1980, specializzandosi in Medicina Interna. Si è a lungo occupata, durante la sua attività di medico chirurgo, di oncologia e di malattie metaboliche. Negli anni Duemila ha intrepreso la carriera politica, candidandosi alle elezioni politiche con il Popolo Delle Libertà , venendo eletta.