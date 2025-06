Melania e Donald Trump l’ingresso al Kennedy Centers per la prima de I Miserabili

un sorriso genuino, dimostrando di essere più che mai al centro dell’attenzione. La coppia ha catturato gli sguardi degli astanti, facendo parlare di sé ben oltre la magnifica serata culturale. Un momento che resterà impresso come simbolo di eleganza e presenza pubblica, aprendo un nuovo capitolo nel loro percorso mediatico. Questa visita al Kennedy Center ha certamente lasciato il segno, consolidando il loro ruolo nel panorama culturale e sociale degli Stati Uniti.

Donald e Melania Trump hanno fatto una rara e simbolica apparizione pubblica al Kennedy Center di Washington per la prima del musical Les Misérables. L’evento ha segnato il ritorno in grande stile della First Lady, che ha attirato l’attenzione con un elegante abito nero monospalla dai dettagli dorati, completato da tacchi argentati e un trucco luminoso. Accanto a lei, il presidente Donald Trump in smoking ha mostrato un atteggiamento rilassato e complice. Alla serata erano presenti anche il vicepresidente JD Vance e sua moglie, in un clima di sostegno interno e ottimismo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Melania e Donald Trump, l’ingresso al Kennedy Centers per la prima de I Miserabili

