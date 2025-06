Mel Brooks torna nel ruolo di Yogurt nel nuovo film di Balle Spaziali

Prepariamoci a un viaggio spaziale ancora più irresistibile: Mel Brooks torna a interpretare Yogurt, il celebre mentore alieno di Balle Spaziali, nel nuovo film prodotto da Amazon MGM Studios. Con la sua ironia e il suo talento inconfondibile, Brooks promette di regalare risate epiche in questa amatissima parodia di Star Wars. La galassia non sarà mai stata così divertente…

Mel Brooks riprenderà il ruolo di Yogurt nel nuovo film di Balle Spaziali di Amazon MGM Studios, come annunciato oggi dallo studio. Brooks, che ha diretto e interpretato il film originale, era già stato incaricato di produrlo. Parodia del Maestro Jedi Yoda di Star Wars, il suo personaggio Yogurt è un alieno che nell’originale ha svolto il ruolo di mentore del protagonista Lone Starr ( Bill Pullman ). Descritto da chi non ha ancora letto la sceneggiatura come “ Un film di espansione del franchise, non prequel e non reboot, parte seconda, ma con elementi reboot”, il progetto uscirà nelle sale nel 2027. 🔗 Leggi su Cinefilos.it