Meghan Markle apre una catena di hotel | registrato il marchio As Ever

Meghan Markle sorprende ancora: ha registrato il marchio "As Ever" e ora punta a lanciare una nuova catena di hotel e ristoranti. Immaginate ambienti raffinati dove gustare le sue deliziose marmellate e biscotti, immersi in atmosfere eleganti e accoglienti. Questa mossa strategica promette di unire lusso e gusto, creando un’esperienza unica per i clienti. È solo l’inizio di un progetto che potrebbe rivoluzionare il settore alberghiero e gastronomico.

Meghan Markle ha registrato il marchio As Ever: la sua idea sarebbe quella di aprire una catena di hotel o ristoranti dove vendere le sue marmellate e i suoi biscotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meghan Markle apre una catena di hotel: registrato il marchio As Ever

