Medioriente | Usa autorizzano personale non essenziale a lasciare Bahrain e Kuwait

In un clima di crescente incertezza nel Medio Oriente, gli Stati Uniti prendono misure preventive: autorizzato il personale non essenziale e le loro famiglie a lasciare Bahrain e Kuwait. Una decisione che riflette l’attenzione alle condizioni di sicurezza e la volontà di tutelare i propri cittadini all’estero. Questa mossa strategica potrebbe influenzare gli equilibri regionali e le future attività diplomatiche. Scopriamo cosa comporta questa importante evoluzione geopolitica.

Milano, 12 giu. (LaPresseAP) – Oltre a ordinare la partenza di tutto il personale non essenziale dell’ambasciata Usa a Baghdad, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha anche autorizzato la partenza del personale non essenziale e dei loro familiari da Bahrein e Kuwait. Questa mossa dĂ loro la possibilitĂ di scegliere se lasciare i due Paesi e, in caso affermativo, di farlo a spese del governo e con l’assistenza del governo. L’ambasciata Usa a Baghdad era giĂ a organico ridotto e l’ordine non interesserĂ un numero elevato di dipendenti. Inoltre anche il Pentagono ha autorizzato la partenza dei familiari dei militari da diverse localitĂ in Medioriente: il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, “ha autorizzato la partenza volontaria dei familiari dei militari dalle località ” della regione, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che lo stesso Centcom “sta monitorando l’evoluzione della tensione in Medioriente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Usa autorizzano personale non essenziale a lasciare Bahrain e Kuwait

