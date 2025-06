Medioriente | Onu approva risoluzione per cessate fuoco a Gaza e accesso aiuti

In un momento di grande tensione e sofferenza, le Nazioni Unite hanno approvato all’unanimità una risoluzione storica per fermare il conflitto a Gaza. Un passo importante verso la pace, che mira a garantire un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e l’accesso umanitario senza restrizioni. La comunità internazionale si mobilita con determinazione per portare sollievo a milioni di civili in attesa di un cambiamento concreto.

New York (Usa), 12 giu. (LaPresseAP) – Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a stragrande maggioranza per chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e l’accesso senza restrizioni per la consegna di cibo disperatamente necessario a 2 milioni di palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Onu approva risoluzione per cessate fuoco a Gaza e accesso aiuti

In questa notizia si parla di: cessate - fuoco - gaza - accesso

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: “Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco” - Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina, sollecitando una pace "giusta e duratura" e attendendo una risposta dalla Russia sul cessate il fuoco.

Oltre 20.000 bambini uccisi a Gaza. È inaccettabile. SOS Villaggi dei Bambini chiede al Governo un cessate il fuoco immediato, accesso agli aiuti umanitari e stop agli accordi con Israele. Firma la petizione per fermare il massacro https://sositalia.it/firma- Vai su X

I giornalisti di Fanpage.it sostengono l’appello per Gaza: cessate il fuoco, accesso ai media, rispetto del diritto internazionale e stop alla censura. Vai su Facebook

Veto Usa a risoluzione Onu sul cessate il fuoco a Gaza: Hamas non deve avere futuro - A Gaza Nord, ha spiegato il portavoce dell'ONU, non ci sono più ospedali funzionanti.; Manifestazione per Gaza e Palestina oggi a Roma, in diretta | Elly Schlein dal palco in piazza San Giovanni: «Governo riconosca stato di Palestina»; Gaza, Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco.

Medioriente: Onu approva risoluzione per cessate fuoco a Gaza e accesso aiuti Scrive lapresse.it: (LaPresse/AP) – Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a stragrande maggioranza per chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e ...