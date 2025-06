Medioriente | media Usa Israele valuta attacco a Iran in prossimi giorni

Tensioni crescenti nel Medio Oriente: Israele valuta un attacco unilaterale contro l’Iran nei prossimi giorni, senza il sostegno degli Stati Uniti. La situazione si fa sempre più delicata, e gli sviluppi potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e globale. Mentre i negoziati tra Washington e Teheran continuano, il mondo osserva con apprensione le mosse di una regione fragile e strategicamente cruciale, pronta a scrivere un nuovo capitolo di tensione internazionale.

Milano, 12 giu. (LaPresse) – Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran nei prossimi giorni, molto probabilmente senza il sostegno degli Stati Uniti. Lo riporta Nbc News citando cinque persone informate sulla situazione. Israele, secondo la ricostruzione, sembra diventato più determinato a lanciare un attacco unilaterale contro l’Iran, notizia che giunge mentre i negoziati fra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran sembrano avvicinarsi a un accordo preliminare o quadro che include disposizioni sull’arricchimento dell’uranio che Israele considera inaccettabili, scrive Nbc, secondo cui funzionari di Usa e altri Paesi sono in allerta in attesa della possibilità dell’attacco israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media Usa, Israele valuta attacco a Iran in prossimi giorni

