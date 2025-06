Medio Oriente in fermento Perché gli Usa ritirano personale?

Il Medio Oriente si muove in un clima di incertezza e tensione, con gli Stati Uniti che ritirano il loro personale da alcune zone critiche. La notizia bomba della NBC svela un possibile attacco israeliano unilaterale contro l’Iran, senza il sostegno americano. In questo scenario volatile, le decisioni delle autorità statunitensi assumono un peso cruciale, lasciando il mondo sulla soglia di nuovi sviluppi che potrebbero riscrivere gli equilibri regionali.

La notizia più significativa arriva dalla NBC, che — secondo cinque fonti “informate sulla situazione” — rivela per prima il contesto dietro alcune delle informazioni circolate durante la notte: Israele starebbe valutando un’azione militare unilaterale contro l’Iran nei prossimi giorni, “molto probabilmente senza il supporto degli Stati Uniti”. È in questo quadro che si colloca la decisione del Dipartimento di Stato e del Pentagono di ordinare il rientro del personale non indispensabile da alcune ambasciate e basi strategiche in Medio Oriente. Tra queste dovrebbero esserci la grande sede diplomatica di Baghdad — dove in passato gruppi sciiti legati ai Pasdaran hanno colpito obiettivi statunitensi — e parte del personale civile della base della Quinta Flotta in Bahrein. 🔗 Leggi su Formiche.net