Medicina estetica sequestrati 14 centri in diverse regioni | 1160 controlli

L’attenzione sulla sicurezza nei trattamenti di medicina estetica si intensifica: 14 centri sequestrati e 1160 controlli effettuati dai Carabinieri del Nas in tutta Italia, in risposta a episodi di cronaca recenti e preoccupanti. Un’operazione che sottolinea l’importanza di rispettare requisiti e normative per tutelare il benessere dei cittadini. La tutela della salute deve essere sempre prioritaria: ecco perché la vigilanza è fondamentale.

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 14 centri di medicina estetica risultati carenti dei requisiti previsti, nell’ambito di una vasta operazione di controllo condotta in collaborazione con il ministero della Salute, avviata dopo i più recenti e gravi episodi di cronaca. Le ispezioni hanno interessato diverse regioni italiane, portando alla luce numerose irregolarità sia penali che amministrative. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Medicina estetica, sequestrati 14 centri in diverse regioni: 1160 controlli

In questa notizia si parla di: medicina - estetica - centri - diverse

