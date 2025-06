Medicina estetica oltre mille controlli in tutta Italia | sequestrate 14 strutture

In un'Italia sempre più attenta alla sicurezza dei trattamenti estetici, i controlli dei Nas hanno portato a oltre 1.160 verifiche in tutto il territorio nazionale. Quattrocentoquattro strutture sono state denunciate, e 14 sono state sequestrate per irregolarità gravi. Questo impegno dimostra quanto la tutela della salute dei cittadini sia una priorità. La campagna continua, perché la qualità e la sicurezza devono essere al primo posto nel mondo della medicina estetica.

(Adnkronos) – Sono stati 1.160 i controlli, tra centri estetici e studi medici estetici, rilevando 132 obiettivi non conformi con conseguente denuncia di 104 titolarioperatori. Questo il bilancio della campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, condotta dai carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute e finalizzata alla verifica della corretta erogazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medicina estetica, oltre mille controlli in tutta Italia: sequestrate 14 strutture

