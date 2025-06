Medicina estetica 14 centri sequestrati e 130mila euro di multe

Una vasta operazione a livello nazionale ha portato al sequestro di 14 centri di medicina estetica e a sanzioni per oltre 130 mila euro, svelando un rapido aumento delle irregolarità nel settore. Tra reati di esercizio abusivo, ricettazione e irregolarità nei farmaci, questa indagine mette in luce le criticità che affliggono il comparto. Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata vicenda e le implicazioni per la sicurezza dei pazienti.

I reati contestati riguarderebbero l'esercizio abusivo della professione medica, la ricettazione e l'irregolarità nei farmaci. Un'operazione condotta a tappeto su tutto il territorio nazionale e che ha interessato diverse regioni.

Sequestrati dai Carabinieri del Nas 14 centri di medicina estetica carenti dei requisiti, in diverse regioni, e effettuati 1160 controlli che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro.

