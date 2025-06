Media | Israele pronto a colpire l’Iran anche senza aiuto Usa

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, Israele si prepara a prendere una decisione cruciale: agire contro l'Iran senza il supporto degli Stati Uniti. Mentre il mondo osserva con apprensione le trattative diplomatiche tra Washington e Teheran, Tel Aviv valuta con determinazione le proprie opzioni militari. Questa possibile escalation potrebbe cambiare gli equilibri di potere nella regione, portando a conseguenze imprevedibili e profonde per la sicurezza globale.

Roma, 12 giugno 2025 - Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran - molto probabilmente senza il supporto degli Stati Uniti - nei prossimi giorni, nonostante il presidente Donald Trump sia in trattative avanzate con Teheran per un accordo diplomatico volto a limitare il suo programma nucleare. Secondo cinque fonti citate dalla Nbc, Israele sta prendendo sempre più seriamente in considerazione un attacco unilaterale all'Iran, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sembrano avvicinarsi a un accordo preliminare o quadro che include disposizioni sull'arricchimento dell'uranio che Israele considera inaccettabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media: Israele pronto a colpire l’Iran anche senza aiuto Usa

