McGregor che fai? Si allena in mezzo al traffico a Ibiza

Conor McGregor, il leggendario fighter delle arti marziali miste, si mostra ancora una volta fuori dagli schemi, allenandosi in modo originale tra le vie trafficate di Ibiza. La sua dedizione e passione per il fitness non conoscono limiti, anche quando l’ambiente si trasforma in un campo di allenamento improvvisato. Un'immagine che conferma come il campione sia sempre pronto a superare ogni ostacolo per raggiungere la vetta.

Conor Mcgregor, lottatore di arti marziali miste si √® filmato mentre correva lungo una strada di Ibiza, tra auto e moto, ostacolando il traffico. (Instagram@thenotoriousmma). 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - McGregor che fai? Si allena in mezzo al traffico a Ibiza

McGregor che fai? Si allena in mezzo al traffico a Ibiza.

McGregor investito in bicicletta mentre si allenava: è illeso Segnala sport.sky.it: Paura per Conor McGregor, investito mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta in una strada di campagna in Irlanda.