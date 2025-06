Mazzola | conferme per Ghizzani Camilli e Campatelli per la stagione 2025 26

Il Mazzola fa il pieno di conferme per la stagione 2025-26, rafforzando il suo progetto e puntando alla crescita. Dopo una campagna ricca di emozioni culminata in semifinale nazionale, la società rilancia con decisione, confermando tutto lo staff tecnico e rinforzando la squadra. La determinazione è alta: il futuro promette grandi sfide e successi. Patrizio Cingottini si unisce al gruppo, pronto a contribuire al nuovo ciclo di vittorie.

Il Mazzola prosegue con le conferme dopo la più che discreta stagione culminata con la semifinale nazionale persa contro il Castelnuovo Vomano. Dopo l'ufficialità della permanenza in blocco di mister Marco Ghizzani e del suo intero staff, riconfermato in tutte le sue componenti (Giacomo Pappalardo come allenatore in seconda, Riccardo Letti nel ruolo di preparatore dei portieri, Mirco Panti in qualità di preparatore atletico), Patrizio Cingottini come Fisioterapista e Sabatino Bigazzi come medico sociale) la società ha annunciato ieri anche la riconferma del capitano Saverio Camilli (nella foto), che difenderà i colori biancocelesti anche nella stagione 202526.

