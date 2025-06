Mazzetti a ruota libera | 365 giorni di vuoto La minoranza incida

In un anno di silenzio e parole vuote, Erica Mazzetti non si ferma: denuncia con coraggio la paralisi amministrativa di Prato, dove la minoranza è ormai prigioniera di una leadership priva di idee. Un monitoraggio duro e diretto su un governo cittadino che fatica a lasciar traccia di sé, mentre i cittadini aspettano risposte concrete. È il momento di fare luce sul vuoto di potere che ci circonda.

"Difficile parlare del nulla. Ma ci provo. Un anno è passato, ma non si vede nei fatti. Prato ha deciso, ne abbiamo preso atto, ma la giunta e il consiglio comunale sono ininfluenti, ostaggio di una sindaca, e codazzo, tanto presenzialista quanto senza idee". Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, non le manda a dire dietro. A un anno dall'insediamento della sindaca Bugetti e della riconferma del centrosinistra alla guida della città, Mazzetti traccia un bilancio impietoso dell'operato di governo e contestualmente invia messaggi agli alleati seduti sui banchi dell'opposizione: "È necessario aprirsi alla città e uscire dal perimetro del centrodestra".

