Mazda inaugura l’Expo nazionale delle Eccellenze Italiane

Mazda sorprende ancora una volta con un'inedita iniziativa culturale: l'inaugurazione dell'Expo nazionale delle Eccellenze Italiane a Firenze, presso la storica Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. Questo evento, frutto di una collaborazione tra Mazda, Inghirami Company e l’Associazione Marchi Storici d’Italia, celebra l’eccellenza del Made in Italy, unendo tradizione e innovazione in un percorso affascinante che mette in luce il valore unico del nostro patrimonio. Al centro di questo percorso emerge un filo conduttore unico: […].

Mazda inaugura a Firenze presso la storica Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi un mostra unica dedicata all'apertura dell'Expo nazionale delle "Eccellenze Italiane".  Il progetto è stato ideato e realizzato da Mazda in collaborazione con Inghirami Company e patrocinato dall'Associazione Marchi Storici d'Italia. Al centro di questo percorso emerge un filo conduttore unico: .

