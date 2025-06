Mazda inaugura a Firenze l’Expo nazionale delle Eccellenze italiane Prossime tappe Roma e Milano

Nel cuore pulsante di Firenze, Mazda Italia dà il via all’Expo Nazionale delle Eccellenze Italiane, un evento che celebra la qualità, l’innovazione e il patrimonio del nostro Paese. Nella storica Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, protagonisti di successo condividono storie e visioni, creando un ponte tra cultura, impresa e sostenibilità. Dopo questa prima tappa, l’evento farà tappa a Roma e Milano, portando l’Italia delle eccellenze nel cuore delle principali città, per raccontare un Paese ricco di talento e passione.

Nel cuore rovente di Firenze, nella storica Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, è stata inaugurata la prima tappa dell’ Expo nazionale delle Eccellenze italiane, un progetto ideato da Mazda Italia in collaborazione con l’Associazione Eccellenze Italiane. Obiettivo: raccontare e valorizzare le esperienze virtuose del nostro Paese, legando insieme cultura, impresa, territorio e sostenibilità attraverso incontri, testimonianze e una mostra multimediale aperta gratuitamente al pubblico. L’evento ha preso il via nella mattinata, in una città già satura di turisti e stretta nella morsa del caldo, con una conferenza stampa molto partecipata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mazda inaugura a Firenze l’Expo nazionale delle Eccellenze italiane. Prossime tappe Roma e Milano

